Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -29,33 Prozent, der DAX bei -0,09 Prozent und der Dow Jones bei -2,1 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2264,80 /2265,00, 0,56%)DAX ( Akt. Indikation: 13278,50 /13278,50, 0,31%) Heute, vor der EZB-Sitzung, pendeln die Märkte mal um die Nulllinie herum. Die Frage ist, wieviel an Hoffnungen bereits eingepreist ist. Das Thema wird die Pressekonferenz von Lagarde nach der Zinsentscheidung sein. Änderungen an Leitzinsen wie Anleihekäufen werden nicht erwartet, aber es geht wie immer um das Wording, um neue Projektionen der Notenbank für Wachstum und Inflation sowie Aussagen zur ...

