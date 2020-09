Die Sitzung der EZB belässt die Wertpapierkäufe auf einem gleichbleibenden hohen Niveau und rührt auch den Leitzins nicht an. Mit Spannung blicke Anleger jetzt auf die Pressekonferenz mit Notenbankchefin Christine Lagarde.Die Wertpapierkäufe der Notenbank helfen Staaten wie Unternehmen: Sie müssen für ihre Papiere nicht so hohe Zinsen bieten, wenn eine Zentralbank als großer Käufer am Markt auftritt. ...

