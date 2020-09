Die unendliche Geschichte, oder der unsichtbare Aufschwung! In meinen beiden Vorträgen (Videos), aus dem Jahr 2016, hatte ich anhand der Elliott-Wellen-Theorie sowie einiger fundamentaler Daten, versucht aufzuzeigen, dass hier etwas nicht stimmt, um es einmal ganz vorsichtig zu nennen. Denn, so hatte ich es dargelegt, wir befinden uns in einer Welle (5) und damit in einer gelogenen Welle. Dieser Zustand hält nun schon seit Jahrzehnten an und wird unweigerlich zum Scheitern dieses Systems führen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...