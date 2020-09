The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.09.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.09.2020





ISIN Name

CA0451732006 ASIAN MINERAL RES LTD

CA50058Q2071 KOOTENAY ZINC CORP.

GB0004065016 HAMMERSON PTY LS-,25

LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I

LU1435770406 MUL-L.C.T.R.C.C.C.E.A. A

US71531R2085 PERSHING SQUARE SHA+1/3WT

US8679316021 SUPERCO.TECHS DL-,001

