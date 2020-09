Wasserwiederverwendung - beispielsweise als Nachspeisewasser bei der Verdunstungskühlung - ist nicht nur ein Thema der "grünen Agenda", sondern hat auch interessante wirtschaftliche Aspekte: So reduzieren sich doch unter anderem die erforderlichen Kapazitäten für das technische Equipment, und auch die Entsorgungskosten sinken. Solche Lösungen bieten über lange Zeit meist günstigere Betriebskosten.

Für Kühlwasser, das in Nasskühlern wie Kühltürmen seine zuvor im Prozess oder in der Maschine aufgenommene Wärme wieder abgibt, gelten jedoch auch besondere Anforderungen. Vier markante Ziele sind zu beachten: Der Schutz vor Korrosion, die Vermeidung von Ablagerungen wie Kalk, Eingrenzung des biologischen Wachstums, etwa durch Keime oder Legionellen, sowie generell eine Minimierung der Verschmutzungen durch Feststoffe. Hat man diese vier Punkte im Griff, läuft der Betrieb der Anlage in aller Regel gut.

Konzentrate aufbereiten ist aufwendig

Bei allen Wiederverwendungs-Prozessen spielen die chemische und physikalische Aufbereitung eine wichtige Rolle. Dabei wird das Wasser hinsichtlich des pH-Werts aufbereitet, und es werden (vielfach per Ultrafiltration) alle Partikel entfernt, um das Wasser für den letzten Schritt vorzubereiten: die besonders aufwendige Konzentrataufbereitung. Dieser Schritt geschieht häufig über eine Kristallisation oder eine Umkehrosmose mit bis zu drei Stufen. Herausforderungen dabei sind der hohe Druck und die Wasserchemie, was den Membranen, aber auch anderen Komponenten wie Rohren, Ventilen und Pumpen viel abverlangen kann. Alle Membranen verschmutzen mit der Zeit und müssen gereinigt werden. Je mehr die Membranen verstopfen, desto mehr Druck ist erforderlich, um das Wasser bei gleichbleibendem Förderstrom aufzubereiten.

In Anlagen mit ungeregelten Pumpen wird allmählich immer weniger Permeat geliefert, bis der Durchfluss unter den Auslegungswert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...