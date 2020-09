Die Erholung der Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ist im August nur leicht vorangekommen. Im Vergleich zum Juli verbesserte sich die Lage zwar etwas - doch der Flughafenbetreiber Fraport bleibt in einer prekären Situation.So zählte Fraport am Flughafen Frankfurt im August gut 1,5 Millionen Passagiere und damit 78,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das waren rund 200.000 Fluggäste mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...