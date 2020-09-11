BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 99 (89) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 12,10 (7,10) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 146 (140) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT STEMMER IMAGING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 21,80 EURCOMMERZBANK HEBT FUCHS PETROLUB AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 48 (35) EURCREDIT SUISSE SENKT EVONIK AUF 'UNDERPERFORM' (N) - ZIEL 22,50 (21,50) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 135 (125) EUR - 'BUY'EXANE BNP SENKT AURUBIS AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 52 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 91 (93) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JEFFERIES STARTET DEUTSCHE KONSUM REIT MIT 'HOLD' - ZIEL 16 EURJEFFERIES STARTET HAMBORNER REIT MIT 'BUY' - ZIEL 10,50 EUR BERENBERG HEBT ROLLS-ROYCE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 270 (890) PENCEBERENBERG SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
AIRBUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de