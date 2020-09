Die BKS Bank ist Sieger des ÖGVS-Tests zu Immobilienfinanzierungen. BKS-Chefin Herta Stockbauer: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie bestätigt unser Streben nach exzellenter Beratungsleistung und auch, dass unsere Kernwerte - beziehungsstark, verantwortungsbewusst und herzlich - in unserer täglichen Arbeit gelebt werden", so Stockbauer. In Form von Mystery-Shoppings standen insgesamt 20 Filialbanken in Österreich auf dem Prüfstand. Bewertet wurden dabei von der ÖGVS - Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien und dem Magazin trend das Ambiente, das Service, die Beratung und die Transparenz des Angebotes. Die BKS Bank überzeugte in allen Bereichen und punktete vor allem beim Service. "Wir sehen uns als Dienstleister und bie- ten unseren ...

