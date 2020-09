A1 hat in den vergangenen Wochen an der Multibandauktion für die Frequenzbereiche 700, 1.500 und 2.100 MHz teilgenommen und dabei Spektrum um insgesamt 65,6 Mio. Euro ersteigert. A1 hält rund 38 Prozent am Gesamtspektrum. Ersteigert wurden 30 MHz im neuen 1.500 MHz Band und im wichtigen 2.100 MHz Band wurde der Anteil ausgebaut, wie das Unternehmen mitteilt. Zudem wurde eine Verpflichtung abgegeben, 349 stark rurale Gemeinden zu versorgen. Die neuen Lizenzen gelten ab 01.01.2021 mit Nutzungsrechten bis 31.12.2044. Der Kaufpreis für das Spektrum wird aus dem laufenden Cashflow finanziert. Thomas Arnoldner, CEO A1 Telekom Austria Group dazu: "Wir sind sehr zufrieden und sehen dieses Ergebnis als langfristige Investition in das österreichische Mobilfunknetz und ...

