Das japanische Pharmaunternehmen Takeda hat begonnen, in der Verpackung Roboter einzusetzen. Ein kollaborativer CR-15 IA entlastet im 24/7-Betrieb die Mitarbeiter pro Schicht um fünf Tonnen.Als Teil seines globalen Produktionsnetzwerkes betreibt Takeda Standorte in Singen und Oranienburg. Während der Standort Singen auf die Herstellung flüssiger und gefriergetrockneter Arzneimittel spezialisiert ist, werden in Oranienburg feste Darreichungsformen produziert. Hier werden jährlich über 6 Mrd. Tabletten und Kapseln hergestellt.Diese Menge an Medikamenten muss am Ende jeder Produktionslinie kommissioniert ...

