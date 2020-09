Ort des Tages: Beiersdorf Österreich Zentrale. Nivea, Labello, Hansaplast, Eucerin, La Prairie. Das sind die klingenden Markennamen unter dem Beiersdorfer-Dach. Nivea (vom lateinischen "nix" für Schnee) gilt dabei als die bekannteste Hautpflegemarke der Welt. Die Hautcreme wurde 1911 als erste für die industrielle Herstellung geeignete Fett- und Feuchtigkeitscreme auf den Markt gebracht. An der Grundrezeptur hat sich seither wenig geändert. Ähnlich wie am charakteristischen Design (blaue Dose, weißer Schriftzug). Die Markenfamilie ist hingegen ständig angewachsen - auf heute über 500 (!) Produkte. Beiersdorf ist mit Nivea ebenso Marktführer für Hautprodukte, wie es mit Labello die Spitzenposition in der Lippenpflege ...

