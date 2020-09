Zürich (awp/sda) - Am Flughafen Zürich haben Angestellte des Bodenpersonals am Freitag gegen die drohende Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen demonstriert. Ein über die Coronakrise hinausgehender Sozialabbau werde nicht akzeptiert.Gemäss den Gewerkschaften nahmen an der Demonstration am Flughafen Zürich rund 1500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...