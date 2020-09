Das im Rahmen der Förderrichtlinie "Innovationsforen Mittelstand" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Innovationsforum AZuR für Altreifen-Recycling startet im Web durch. Ziel ist es, alle Akteure rund um Reifen an einen Tisch zu bringen. Der Altreifenberg in Deutschland wächst, der Markt des Altreifen-Recyclings ist im Umbruch. Altreifen und Altgummi auch weiterhin vollumfänglich wiederverwerten und gleichzeitig das Aufkommen an Altreifen reduzieren ist das Ziel des Innovationsforums ...

