Einer der weltweit führenden Hersteller von Süßungsmittel aus Mais wie Maissirup, Maissirup mit hohem Fruchtzuckeranteil, Maltodextrin, kristallinem Fruchtzucker und Dextrose war auf der Suche nach einer Methode zur Verbesserung seines Produktionsprozesses, um den Produktverlust, die Wartungskosten und das Verletzungsrisiko zu verringern. Gezielt bewertete das Unternehmen sein bestehendes Filtrationssystem und suchte nach einer verbesserten Lösung mit einem weniger arbeitsintensiven Reinigungsvorgang des Filters.

Die Herstellung von Maissirup erfolgt in mehreren Prozessschritten. Dabei bringt jeder Schritt besondere Herausforderungen mit sich. Nachdem der eingehende Mais untersucht und gereinigt wurde, wird er 30 bis 40 Stunden eingeweicht, um das Aufspalten der Stärke- und Proteinverbindungen zu starten. Im dritten Schritt wird der Mais grob gemahlen, um den Keim vom Rest des Maiskorns zu trennen. Das verbleibende Gemisch aus Fasern, Stärke und Eiweiß wird fein gemahlen und filtriert, um die Fasern von der Stärke und dem Eiweiß zu trennen.

Dann wird die Stärke in Hydrozyklonen, die Partikel in einer flüssigen Suspension trennen, vom restlichen Gemisch abgetrennt. Schließlich kann die Stärke in Sirup umgewandelt werden.

Mehr Sicherheit, weniger Aufwand

Der Siruphersteller wendete sich an den Filtersystemanbieter Eaton, um Hilfe bei der Filtration im Einsatz bei der Umwandlung in Sirup zu erhalten. Die in den 1970er Jahren in dem Werk installierten Filter waren zwar stabil und zuverlässig, hatten jedoch ein Upgrade nötig. "Wir haben uns mit dem Manager und dem Verfahrenstechniker der Raffinerie getroffen, um über die vorhandenen Filter sowie Pläne zur Prozessverbesserung ...

