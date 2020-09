Wochenausblick: DAX schlägt den Dow. Fed, ZEW und Öl im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Europa schlägt die USA. In der abgelaufenen Woche entwickelten sich die europäischen Aktienbarometer deutlich besser als die US-amerikanischen Indizes. Zwei gute Tage (Montag und Mittwoch) reichten um DAX und EuroStoxx50 auf Wochensicht 2,7 beziehungsweise 1,6 Prozent nach oben zu treiben. In den USA gaben die Aktienbarometer im Vergleich zur Vorwoche hingegen etwas nach. Vor allem Technologietitel kamen unter Druck und belasteten Dow Jones und S&P500 Index. Kommende Woche stehen neben zahlreichen wichtigen Wirtschaftsdaten die Fed-Sitzung im Kalender. Möglicherweise liefert sie Impulse. Auffällig waren einmal mehr einige Branchenindizes wie der European Biotech Index, Solactive Deutscher Maschinenbau Index und Stoxx Healthcare Index.

Am Anleihemarkt zeigten sich in den abgelaufenen Woche einige Schwankungen. Zum Wochenschluss notierte die Rendite von langfristigen Staatsanleihen mehrheitlich wenig verändert. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen schloss bei -0,48 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere lag bei 0,67 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich mehrheitlich etwas fester. Der Goldpreis setzte sich am Freitag im Bereich von 1.950 US-Dollar pro Feinunze fest. Palladium knackte die Marke von 2.300 US-Dollar und Platin peilt die Hürde bei 950 US-Dollar an. Am Ölmarkt sind die Bären aktuell am Ruder. Nach dem Ausverkauf in den ersten Handelstagen im September beruhigte sich die Lage zwar in der zweiten Wochenhälfte.. So pendelte die Notierung für ein Barrel Brent Crude zwischen 40 und 41 US-Dollar. Energie für eine signifante Gegenbewegung hat der Ölpreis aktuell jedoch nicht.

Unternehmen im Fokus

Daimler erreichte in der zurückliegenden Woche den höchsten Stand seit Ende Januar 2020. Positive Analystenkommentare und ein Großauftrag für die Bussparte beflügelten die Aktie des Stuttgarter Autobauers. Auf Wochensicht erreichte Daimler gar den Spitzenplatz im DAX. Ebenfalls überdurchschnittlich gut schnitten die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia sowie Henkel und Merck ab. In der zweiten Reihe waren vor allem Fuchs Petrolub, Kion und ProSiebenSat.1 gefragt.

HeidelbergCement und Merck laden kommende Woche jeweils zum Kapitalmarkttag und Schaeffler zur außerordentlichen Hauptversammlung (HV). Zentraler Punkt der HV ist die geplante Kapitalerhöhung. Der europäische Automobil Verband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im Juli/August. Damit rücken Autobauer wie BMW, Daimler, Fiat, Renault und VW in den Fokus der Investoren.

Aus den USA melden unter anderem Adobe und FedEx Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone

USA - Fed-Sitzung

USA - Industrieproduktion

USA - Einzelhandelsumsatz

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Industrieindex Philly Fed

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.300/13.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.850/12.900/13.000/13.100/13.150 Punkte

Der DAX bewegte sich am Freitag zwischen 13.120 und 13.240 Punkte und verteidigte zum Handelsschluss die 13.200 Punktemarke. Damit gelang der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend und eröffnete Potenzial bis 13.300 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 13.100 und 13.150 Punkte eine Unterstützung.

DAX in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2020 - 11.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.09.2013 - 10.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR03FZ 6,35 11.600 14.000 15.10.2020 DAX HR03G7 8,48 12.000 14.800 15.10.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.09.2020; 17:34 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

