Das vergangene Jahr war kein einfaches Jahr für börsennotierte Cannabisunternehmen, insbesondere für Betreiber, die in mehreren US-Bundesstaaten operieren (sogenannte MSO's = Multi-State-Operators), da die Unternehmensbewertungen vieler Firmen auf ein Viertel der Höchststände von Anfang 2019 gefallen sind. Hauptgründe hierfür lagen in der fehlenden Profitabilität, die zu höheren Bilanzabschreibungen geführt hat und in dem Preisverfall von Cannabis-Preisen.

Das hat dazu geführt, dass spekulatives Kapital aus dem Sektor abgezogen wurde und die Bewertungen der wenigen guten Firmen mit einem aussichtsreichen Geschäftsmodell wieder deutlich zurückgekommen sind. Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Investoren mit Weitblick, sich wieder mit diesem extrem spannenden Wachstumssektor zu befassen.

Das reinigende Gewitter hat für eine notwendige Auslese gesorgt und somit sind weitgehend nur noch die Top-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell übriggeblieben. Etwa vergleichbar mit dem Platzen der Dotcom-Blase in 2001. Was danach aus Google, Amazon etc. geworden ist, sehen Sie ja an den heutigen Mega-Bewertungen!

Aktuell kommen eine Reihe von Faktoren zusammen, die vor allem der US-Cannabisindustrie unseres Erachtens einen kräftigen Rückenwind geben sollten.

Trotz eines wirtschaftlichen Abschwungs in den USA, ist bereits eine deutliche Verbesserung der Fundamentaldaten der führenden US-Cannabisunternehmen zu erkennen. So erzielten die drei MSO's Green Thumb Industries, Curaleaf und Trulieve per 30. Juni starke Quartalsumsätze von je über 100 Mio. USD.

Gründe liegen hier in den Steigerungen der Markenbekanntheit und in der jeweiligen dynamischen Expansionsstrategien der Unternehmen. Bemerkenswert ist auch, dass in den letzten Monaten diverse amerikanische Bundesstaaten Rekordverkäufe von Cannabis vermelden konnten. Der Bundesstaat Illinois, der die jüngste Legalisierung vorgenommen hat, meldete beispielsweise kürzlich einen monatlichen Rekordumsatz von 47,6 Millionen Dollar im Monat Juni, was den vierten Monat in Folge ein steigendes Umsatzwachstum während der Pandemie darstellt.

Die Verkäufe in fünf westlichen Bundesstaaten (Arizona, Kalifornien, Colorado, Nevada und Oregon) haben ebenfalls weiter zugenommen, wobei der Gesamtumsatz in diesen Bundesstaaten um 14% von 644,9 Millionen Dollar im April auf 735,4 Millionen Dollar im Mai gestiegen ist. Tendenz steigend.

Investoren und Markteilnehmer haben sich auch diese Frage gestellt: Was passiert mit der Nachfrage nach Cannabisprodukten während eines wirtschaftlichen Abschwungs?

Während Alkohol lange Zeit als rezessionssicher galt, wurde Cannabis z.B. erst im Jahr 2012 legalisiert, so dass es bisher keine verlässlichen Daten gibt, die aufzeigen, wie sich der Cannabisverkauf in rezessiven Phasen entwickeln könnte. Die Verkaufsdaten für die ersten vier Monate des von Covid-19 angeheizten Abschwungs scheinen aber darauf hinzudeuten, dass hier kein Grund zur Sorge besteht. Die Nachfrage seitens der Konsumenten blieb stabil, was bei den Unternehmen aus dem Sektor zu höheren Umsätzen geführt hat.

Trotzdem ist die richtige Titelselektion das A und O! Es gibt weiterhin eine Reihe, auch großer Gesellschaften, die auf der operativen Seite weiterhin hohe Quartalsverluste machen. Anleger sollten bei ihren Investitionsentscheidungen darauf achten, dass die Firmen von guten, erfahrenen Management-Teams geleitet werden und gesunde Bilanzen aufweisen.

Die jüngsten Branchentrends sollten jedoch positiv gesehen werden, da viele Cannabisunternehmen Ihr Geschäftsmodell an ein realistischeres Wachstumsfundament angepasst haben und keine überzogenen M&A-Deals mehr durchführen.

Das Fondsmanagement-Team des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) legt bei der Titelauswahl Wert auf Firmen, bei denen Profitabilität VOR Wachstum um jeden Preis liegt.

Da sich viele Cannabisunternehmen nun besser auf die Betriebsgrundlagen und die Rentabilität konzentrieren, sind sie gut positioniert, um von den in naher Zukunft anstehenden gesetzlichen und regulatorischen Veränderungen zu profitieren. Mehr und mehr Regierungen der Bundesstaaten erkennen mittlerweile den Vorteil von Cannabisunternehmen auch für die eigene Staatskasse. Denn nicht nur der Umsatz und die Erlöse für die produzierenden Unternehmen steigen jährlich.

Auch die Steuereinnahmen der Länder sprudeln kräftig. So erreichten im Jahr 2018 die Cannabis-Steuereinnahmen in Colorado 266 Millionen USD. Doch damit befanden sie sich noch nicht einmal an der Umsatzspitze. Von allen Bundesstaaten, in denen der private Konsum von Cannabis erlaubt ist, hat Washington im Jahr 2018 mit geschätzten 319 Millionen Dollar die meisten Steuern eingenommen. Kalifornien lag mit 300 Millionen Dollar nur knapp dahinter auf Platz zwei. An dritter Stelle befindet sich der Bundesstaat Colorado.

Dies führt auch auf Seiten der Landesväter so langsam zu einem Umdenken. Immer mehr Bundesstaaten erkennen die Vorteile der Legalisierung von Cannabis als eine neue Einnahmenquelle.

Die Absatz- und Wachstumsaussichten sollten in den nächsten Jahren enorm ansteigen. Ähnlich wie Tabak- und Alkoholaktien, die in den letzten Jahrzehnten die großen Renner waren, entsteht im Cannabis-Sektor ein neuer riesiger Markt!

Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und investiert dann in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken.

