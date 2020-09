Zwischen Gewinnmitnahmen einerseits und Aktienkäufen zu spät Gekommener andererseits könnte der deutsche Aktienmarkt auch in der neuen Woche erst einmal auf hohem Niveau feststecken. Ein Kaufsignal wäre jedoch der Anstieg des DAX über das bisherige Corona-Hoch vom 3. September bei 13.460 Punkten.Die heftigen Aktienverkäufe an der US-Technologiebörse Nasdaq sorgten inzwischen auch an den übrigen Märkten ...

