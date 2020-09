Nasdaq 100: Korrektur ohne große Folgen! Hier sind die neuesten Ziele!

Nasdaq 100: Keine Gefahr für den mittelfristigen Bereich! Der Nasdaq 100 hat sich im Verlauf der letzten acht Wochen deutlich positiver entwickelt, als von mir in meiner jüngsten Betrachtung in Aussicht gestellt. Die von seinerzeit von mir prognostizierte Korrektur hat sich auf höherem Niveau, hat sich erst ca. vier Wochen später, in Szene setze können. Meine Wellenzählung habe ich aufgrund dessen umgestellt. Geblieben ist der korrektive Charakter der seit März laufenden Bewegung, sowie der noch ...

