Betreiberverantwortung ist ein zentrales Thema in jedem Chemieunternehmen, nicht zuletzt wegen der möglichen Folgen, die Betreiber bei Nichteinhaltung ihrer Pflichten bedenken müssen. In Deutschland verpflichten die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) den Arbeitgeber grundsätzlich dazu, eine Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsbereiches durchzuführen und die notwendigen Schutzmaßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik auszuwählen. Hierbei haben nach §4 BetrSichV technische Schutzmaßnahmen Vorrang vor organisatorischen sowie persönlichen Schutzmaßnahmen.

Pflichten des Betreibers in explosionsgefährdeten Umgebungen

Bei Arbeiten in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Betreiber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung in der Pflicht, ein Explosionsschutzdokument zu erstellen. Dieses enthält gemäß §6 GefStoffV unter anderem die ermittelten Gefährdungen, eine Zoneneinteilung abhängig vom Gefährdungsgrad und ein Explosionsschutzkonzept aus dem die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen hervorgehen. Grundlegende Anforderungen an die verwendeten Arbeitsmittel beinhalten unter anderem, dass …

Betriebsmittel mit den erforderlichen sicherheittechnischen Ausrüstungen versehen sind,

Eingriffe für den Einbau oder Austausch von Teilen und Instandhaltungsarbeiten möglichst ohne Demontage der Schutzeinrichtung erfolgen können und

Schutzeinrichtungen nicht umgangen oder unwirksam gemacht werden können.

Im Hinblick auf Schutz- und Sicherheitseinrichtungen liegt es laut §6 BetrSichV zudem in der Verantwortung des Betreibers zu überprüfen, ob diese im alltäglichen Betriebsablauf funktionsfähig sind und nicht auf einfache Weise manipuliert und umgangen werden.

Doch was auf den ersten Blick einfach und sinnvoll erscheint, sorgt in der Praxis häufig für Probleme. Die größte Herausforderung, die sich für den Betreiber bzw. die ermächtigte Person ergibt, ist es, die bestimmungsgemäße Anwendung sowie Intaktheit von ...

