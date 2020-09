Mit einem auch am Freitag hohen Aufkommen wurden letzte Woche rund EUR 57 Mrd. am europäischen Primärmarkt platziert. Damit fehlen noch EUR 55 Mrd. auf den Rekordwert für das letzte Gesamtjahr (EUR 1.382 Mrd.). Am Freitag wurden u.a. Anleihen von National Grid PLC (EUR 500 Mio., 9 Jahre, MS+80 BP, ) und Nissan Motor Co Ltd (A: EUR 500 Mio., 3J, MS+240 BP; B: EUR 750 Mio., 5,5J, MS+305 BP; C: EUR 750 Mio., 8J, MS+350 BP) begeben. Vor allem der Nissan Motor Deal war mit einem Gesamtordervolumen über alle Tranchen hinweg von über EUR 12 Mrd. bei Credit-Investoren gesucht. Dementsprechend wurden im Laufe des Emissionsprozesses die ursprünglichen Spreadindikationen je nach Laufzeit zwischen 40 und 60 BP reduziert. In der Dealpipeline für eine mögliche EUR Emission in dieser ...

