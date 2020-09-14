COMMERZBANK STARTET HELLOFRESH MIT 'BUY' - ZIEL 54 EURGOLDMAN STARTET FLATEX MIT 'BUY' - ZIEL 56 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 6,30 (6,52) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT TLG IMMOBILIEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 22,70 (28) EURMORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 82 (83) EUR - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 127 (97) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'UBS SENKT COMMERZBANK AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 4,60 (4,10) EUR CREDIT SUISSE HEBT BP AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 350 (400) PENCE CREDIT SUISSE SENKT ENI AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 9,20 (9,50) EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR REPSOL AUF 9,60 (13,50) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 1525 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT TOTAL SA AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 39 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
COMMERZBANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de