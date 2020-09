Die BRK Financial Group (BRK) wird ab heute, 14. September 2020, zum Handel an der Wiener Börse zugelassen. Der 1994 gegründete Broker ist in Rumänien führend im Bereich Privatkunden und zählt zu den Gründungsmitgliedern der Bukarester Börse. Der einzige börsennotierte Broker Rumäniens spielt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des dortigen Kapitalmarktes. Einschließlich der BRK sind derzeit insgesamt 85 Banken und Wertpapierfirmen zum Handel an der Wiener Börse zugelassen (national: 27, international: 58). Monica Ivan, CEO der BRK Financial Group: "Die Mitgliedschaft an der Wiener Börse eröffnet uns mehr und bessere Handelsmöglichkeiten und hält uns mit den neuesten Handels-Technologien auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...