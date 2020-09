Diese Woche (14. bis 18.9.) findet erstmals eine digitale Roadshow der Wiener Börse in Kooperation mit Oddo Seydler statt. An der "Digital Austrian Investor Week" beteiligen sich zehn gelistete Unternehmen: Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom, Marinomed, OMV, Österreichische Post, Porr, Telekom Austria, UBM, Vienna Insurance Group und Wienerberger. Für die Unternehmensvorstände und IROs wurden in Summe mehr als 50 Einzel- und Gruppen-Calls mit 30 institutionellen Investoren vereinbart.

