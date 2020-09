Alexander Rössler ist neuer Head of Development Office bei der Immofinanz und verantwortet die Entwicklung neuer Projekte des Konzerns im Bereich Office. "Mit Alexander Rössler haben wir einen erfahrenen Manager mit ausgezeichneten Kenntnissen in unseren Kernmärkten für uns gewinnen können. Er bringt umfangreiches Know-how im Bereich Immobilienprojekte mit und kennt unser Geschäftsmodell sehr gut, weil er uns bereits in der Vergangenheit bei wichtigen Projekten beratend unterstützt hat. Sein Fokus wird auf der Umsetzung von großen Immobilienprojekten im Konzern liegen, dadurch wird unser myhive Bürokonzept eine weitere Stärkung erfahren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf neuen Projekten in Wien und ich bin überzeugt, dass seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...