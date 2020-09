Alster Research nimmt die Empfehlung für Wolftank-Adisa mit "Buy" und Kursziel 36,70 Euro auf. Das Unternehmen konzentriert sich mit seinen drei Segmenten auf die Sanierung von Tanklagern, Umweltschutzdiensten für kontaminierte Böden und Anlagen sowie die Inbetriebnahme von LNG- und Wasserstoff-Tankstellen für schwere Lastkraftwagen und biete somit Umweltschutzleistungen "at its best" an, so die Analysten, die aufgrund des zunehmenden Umweltbewusstseins und der jüngsten Akquisitionen ein zweistelliges CAGR-Wachstum des Unternehmens im Prognosezeitraum 2019 bis 2022 erwarten.

