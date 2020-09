Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -29,94 Prozent, der DAX bei -0,35 Prozent und der Dow Jones bei -3,06 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. In einem anderen österreichisch/deutschen Duell war Österreich heute Nacht über weite Teile auch deutlich hinten, aber dann hat Dominic Thiem noch sportgeschichte geschrieben. boersegeschichte positiver Natur wird sich 2020 nicht mehr ausgehen, aber "Choose Optimism".ATX ( Akt. Indikation: 2235,80 /2236,00, 0,15%)DAX ( Akt. Indikation: 13189,50 /13189,50, -0,10%) Bisher gab es an einem 14. September 20 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformance am 14.09 ....

