China spielt in der E-Mobilität eine bedeutende Rolle - auch für BMW. Der Premiumhersteller verdoppelt seine dortige Batterieproduktion und verbaut erstmals seine neuen Energiespeicher. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach voll- und teilelektrifizierten Fahrzeugen passt BMW seine Produktionsstrukturen an. Am chinesischen Standort Tiexi hat das Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) deshalb ein weiteres Batteriezentrum eröffnet, in dem ab sofort die leistungsfähigeren Batterien der fünften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...