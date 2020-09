BMW erhöht die Produktionskapazitäten für Batterien. Der Automobilhersteller plant, die Werke des Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) in Tiexi und Dadong zu erweitern. Jetzt hat BBA in Tiexi bereits ein weiteres Batteriezentrum eröffnet, in dem die Batterien der fünften Generation der BMW-eDrive-Technologie für den vollelektrischen iX3 produziert werden. Das neue Batteriezentrum ergänzt die bereits 2017 eröffnete Batteriefabrik, das sogenannte "High-Voltage Battery Center". Mit dem neuen Batteriezentrum wird die Kapazität der lokalen Batterieproduktion in China mehr als verdoppelt. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...