Ort des Tages: Constantia Flexibles Österreich Headquarter. Die französische Wendel Beteiligungsgesellschaft blickt auf eine über 300 jährige Geschichte zurück. Der selbst überwiegend im Familienbesitz befindlichen Gruppe gehört die Mehrheit der österreichischen Constantia Flexibles, einem der führenden Hersteller von flexiblen Verpackungen. Konkret produziert die Constantia Flexibles dünne und flexible Kunststofffolien, Aluminiumfolien und Papier. Zum Einsatz kommen sie in Form von Verpackung in der Nahrungsmittel-, Tiernahrungs-, Pharma- und Getränkeindustrie. Also alles von der Kaffeekapsel über das Pistazien-Snackpackerl bis hin zum Blister, aus dem man Tabletten rausdrücken kann. Bei uns betreibt die Constantia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...