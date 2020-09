Gestoppte bzw. gedrehte Serien: DO&CO +1,96% auf 36,45, davor 4 Tage im Minus (-4,28% Verlust von 37,35 auf 35,75), Gold Philharmoniker 1/1 -6,01% auf 1688,5, davor 3 Tage im Plus (4,16% Zuwachs von 1724,7 auf 1796,4), AMS -1,28% auf 15,4, davor 3 Tage im Plus (7,59% Zuwachs von 14,5 auf 15,6), BKS Bank Stamm +1,6% auf 12,7, davor 3 Tage ohne Veränderung , Petro Welt Technologies 0% auf 2,13, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), AmeriMark Group AG (schlechtester mit -34,62%), Cleantech Building Materials (bester mit 95%), Hutter & Schrantz (schlechtester mit -6,25%), Gold Maple Leaf 1/1 (bester mit 2,61%), Gold Philharmoniker 1/1 ...

