Mit einer Zahlung von umgerechnet mehr als 1,9 Mrd Euro will Daimler in den USA den Streit mit Behörden und Kunden um angebliche Verstösse gegen Abgasregeln abräumen.Washington / Stuttgart - Mit einer Zahlung von umgerechnet mehr als 1,9 Milliarden Euro will Daimler in den USA den Streit mit Behörden und Kunden um angebliche Verstösse gegen Abgasregeln abräumen. Der Autobauer legt mit zwei Vergleichen Ermittlungsverfahren der US-Behörden und zudem zahlreiche Klagen von Autobesitzern bei, wie das Justizministerium und der Konzern selbst am Montag mitteilten.

