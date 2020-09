DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Personalie

Vorstandswechsel bei cyan: Frank von Seth tritt Nachfolge von CEO Peter Arnoth an



15.09.2020 / 08:35

Vorstandswechsel bei cyan: Frank von Seth tritt Nachfolge von CEO Peter Arnoth an - Peter Arnoth bleibt cyan AG in beratender Funktion verbunden - Verträge von Markus Cserna (CTO) und Michael Sieghart (CFO) bis Ende 2022 verlängert - Alexander Schütz verstärkt den Aufsichtsrat München, 15. September 2020 - Der Aufsichtsrat der cyan AG hat heute Frank von Seth (50) zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2021 für die Dauer von 3 Jahren bestellt. Peter Arnoth, langjähriger CEO von cyan, wird seinen Vorstandsvertrag, der am 31.12.2020 ausläuft, auf eigenen Wunsch nicht verlängern. Peter Arnoth bleibt dem Unternehmen jedoch als Berater langfristig verbunden. Die Vorstandsverträge der beiden Mitglieder Markus Cserna (CTO) und Michael Sieghart (CFO) wurden zudem bis Ende 2022 verlängert. Peter Arnoth, CEO der cyan AG: "Seitdem ich 2011 zu cyan gestoßen bin, haben wir vieles erreicht. Wir haben u.a. Verträge mit T-Mobile, Orange sowie AON abgeschlossen und sind erfolgreich an die Börse gegangen. Es ist nun Zeit, den Staffelstab an meinen Nachfolger zu übergeben. Mit Frank von Seth konnte der Aufsichtsrat einen absoluten Fachmann gewinnen. Ich kenne Frank seit vielen Jahren und ich bin absolut überzeugt davon, dass er mit seiner internationalen Vertriebs- und Managementerfahrung cyan auf die nächste Entwicklungsstufe bringen wird." Frank von Seth hat in den letzten zehn Jahren verschiedene Führungspositionen beim weltweit führenden Risk Adviser AON bekleidet. Zuletzt war er Chief Commercial Officer für Österreich und die Schweiz. Dort konnte er zahlreiche große Verträge mit multinationalen Kunden abschließen. Davor war Frank von Seth bei QBE Insurance sowie der Euler Hermes Kreditversicherungs AG tätig, davon rund acht Jahre in Japan und Australien. Stefan Schütze, Aufsichtsratsvorsitzender der cyan AG: "Wir freuen uns einen international so erfolgreichen Vertriebsprofi bei uns an Bord begrüßen zu dürfen und bedanken uns bei Peter Arnoth für seinen großartigen Einsatz in den vergangenen Jahren. Frank von Seth hat in den letzten Jahren äußerst erfolgreich sehr komplexe Produktpakete an Großkonzerne verkauft und wird den Vorstand der cyan AG mit seinem Know-how und Netzwerk ideal verstärken." Eine weitere Personaländerung gibt es im Aufsichtsrat: Volker Rofalski scheidet per 31. Dezember 2020 auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. Der Aufsichtsrat dankt Volker Rofalski sehr für seinen Einsatz und seine Unterstützung in den vergangenen drei Jahren. Der Aufsichtsrat wird für die Besetzung der freien Aufsichtsposition Alexander Schütz, einer der größten Investoren der cyan AG, für die gerichtliche Bestellung zum neuen Aufsichtsratsmitglied vorschlagen. Der Gründer und CEO der C-QUADRAT Investment AG ist seit 2017 zudem Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank AG. Stefan Schütze, Aufsichtsratsvorsitzender von cyan: "Mit Alexander Schütz schlagen wir einen sehr erfolgreichen und erfahrenen Unternehmer für den Aufsichtsrat der cyan AG vor. Die Bereitschaft, sich für den Aufsichtsrat zur Wahl zu stellen, dokumentiert außerdem eindrücklich das langfristige Interesse von Alexander Schütz als Investor." Über cyan: Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white-labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C"). Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekom-Konzern Magenta. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. Investorenkontakt:

