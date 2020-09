DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

ACCENTRO Real Estate AG: Hans-Peter Kneip als CFO in den Vorstand berufen - Hans-Peter Kneip wird Mitglied des Vorstands und CFO der ACCENTRO Real Estate AG - Langjährige Tätigkeit in der Immobilienbranche und breite Kapitalmarktexpertise bilden perfekte Kombination für zukünftige Tätigkeit Berlin, 15. September 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG, Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, erweitert sein Vorstandsteam. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 16. November 2020 Hans-Peter Kneip zum CFO der ACCENTRO Real Estate AG berufen. Der 41-jährige Betriebswirt wechselt von der LEG Immobilien AG, wo er als Bereichsleiter Corporate Finance, Treasury und Controlling fungiert und zugleich Mitglied des Executive Managements ist. Er ist seit 2014 bei der LEG Immobilien AG tätig und hat dort nach dem Börsengang den Unternehmensbereich Corporate Finance aufgebaut. Davor verantwortete Hans-Peter Kneip den Bereich Corporate Finance bei der Berliner GSW Immobilien AG (heute Deutsche Wohnen SE). Vor seinem Wechsel in die Immobilienbranche, war er fast sieben Jahre im Corporate und Investment Banking der Société Générale in Paris, London und Frankfurt in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Vice President Equity Capital Markets und Strategic Equity Transactions. "Mit seiner langjährigen Erfahrung sowohl in der Immobilienbranche als auch im Kapitalmarktgeschäft bringt Hans-Peter Kneip die perfekte Voraussetzung für seine zukünftige Aufgabe in unserem Unternehmen mit. Wir sind glücklich darüber, dass er das Vorstandsteam verstärken wird", sagt Axel Harloff, Aufsichtsratsvorsitzender der ACCENTRO Real Estate AG. Lars Schriewer, Vorstand und CEO der ACCENTRO Real Estate AG ergänzt: "Ich freue mich sehr darüber, zukünftig mit Hans-Peter Kneip als Vorstandskollegen zusammenarbeiten zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung auf dem Gebiet der Unternehmensfinanzierung und sein hervorragendes Netzwerk im Kapitalmarkt sind eine wichtige Grundlage für das weitere Wachstum unseres Unternehmens."

Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag

