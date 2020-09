Durch seine ausgesprochen guten Eigenschaften ist Silikon in pharmazeutischen Anwendungen das Material der Wahl, wenn es um Flüssigkeitstransfer oder darum geht, komplexe Systeme abzudichten. Der Werkstoff ist relativ weich und hält einem breiten Temperaturspektrum stand. Zahlreiche Silikontypen sind biokompatibel, das heißt unbedenklich einsetzbar.

"Regelmäßig grenzwertige Konzentrationen"

Silikone, die heute am Markt erhältlich sind, unterscheiden sich neben ihrem Grad an Freigaben für pharmazeutische Anwendungen vor allem durch den Vernetzungsprozess, der ihrer Verarbeitung zugrunde liegt. Man unterscheidet dabei zwischen platinvernetzten und peroxidisch vernetzten Silikonen. Materialien, die peroxidisch vernetzen, werden einer radikalischen Reaktion ausgesetzt. Die Peroxidgruppe in diesen Silikontypen zerfällt und setzt dadurch die Vernetzung in Gang. Die dabei entstehenden Abfallprodukte lösen sich aber nicht auf, sondern verbleiben sowohl dauerhaft in den zur Verarbeitung benutzten Anlagen als auch im Endprodukt.

Die Folgen sind ein deutlicher Geruch und die Möglichkeit einer Herauslösung der Nebenprodukte aus dem Material. In genau diesem Herauslösen liegt das Risiko peroxidischer Silikone in pharmazeutischen Anwendungen: "Unsere Erfahrungen mit Kunden aus der Pharmaindustrie haben gezeigt, dass bei der Verarbeitung oder Abfüllung ...

