Der gestrige Montag am europäischen Credit Primärmarkt war mit einem gepreisten Volumen von EUR 8,7 Mrd. der Emissionsstärkste seit Mai 2020. Non-Financials: Coca-Cola preiste eine Multi-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,6 Mrd. (Tranche A: EUR 1 Mrd., 8,5J, MS+45 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 12,5J, MS+60 BP; Tranche C: EUR 850 Mio., 19,5J, MS+80 BP; erwartete Ratings: A1/A+). Das Orderbuch wurde bei EUR 5 Mrd. berichtet. Digital Reality brachte eine Senior Unsecured Dual-Tranche mit einem Volumen von EUR 1,05 Mrd. an den Primärmarkt (Tranche A: EUR 300 Mio., 2J, FRN, 3mE+48 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 12J, MS+125 BP, Green; erwartete Ratings: Baa2/BBB/BBB). In der Deal-Pipeline befinden sich noch Altice Finance mit einer geplanten ...

