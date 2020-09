Leicht nach oben ging es gestern für den heimischen Markt, der ATX konnte mit einem Plus von 0,2% den Tag beenden. Der Handel verlief zum Wochenauftakt ruhig, größere Impulse blieben aus. Auf Unternehmensseite gab Palfinger am Nachmittag bekannt, für das Geschäftsjahr coronabedingt mit einem Umsatzrückgang auf über 1,5 Milliarden Euro und einer Verschlechterung der operativen Marge auf rund 6 Prozent zu rechnen. Die Aktie reagierte mit einem zwischenzeitlichen deutlichen Kursabschlag, drehte im Späthandel aber noch ins Plus und gehörte schließlich mit einem Kurszuwachs von 1,7% zu den Gewinnern. Umgekehrt lief es bei Mayr-Melnhof, nachdem der Kartonhersteller im Frühhandel noch ein Rekordhoch erreicht hatte, setzten ...

