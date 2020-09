Die Stimmung der Anleger wurde am Dienstag durch die chinesischen Daten gestützt. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August zum ersten Mal seit acht Monaten, während es für die Industrieproduktion bereits der fünfte monatliche Anstieg in Folge war. Das Update deutet darauf hin, dass die Erholung an Fahrt gewinnt und die fiskalischen Impulse Früchte tragen. Die Indizes aus China outperformten ...

