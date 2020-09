OIL erlebte in der ersten Septemberhälfte eine sehr steile Korrektur und gab von 46,50 auf 39,30 Dollar nach. Dieses Niveau wurde in eine Unterstützung umgewandelt, und bisher sind die Käufer in der Lage, sie zu verteidigen und weitere Preisrückgänge zu verhindern. Die vierte erfolgreiche Verteidigung von 39,30 Dollar erhöht die Chancen auf zumindest vorübergehende Gewinne. Die Öl-Bullen ...

