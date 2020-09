Die schwache Kursentwicklung bei HeidelbergCement gehört nach Einschätzung von Mainfirst der Vergangenheit an. Analyst Tobias Wörner empfahl die Papiere zum Kauf - und die Aktien reagierten prompt mit einem neuen Nach-Corona-Hoch. Wörner sieht bedeutendes Optimierungspotenzial in puncto Kapitalverteilung und Bilanzstärke, aber auch beim Wachstum aus eigener Kraft. So sieht der Experte auch ohne Restrukturierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...