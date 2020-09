Obwohl Flaschen weiterhin die Behälterart Nummer eins für Craft-Brewer sind, sind Dosen in manchen Bereichen voraus: Sie sind leicht zu transportieren, reduzieren die Sauerstoffaufnahme und halten das Bier länger frisch. Außerdem lässt sich in den USA Aluminium leichter recyceln als Glas. Um herauszufinden, ob Dosen- abfüllung der richtige Weg sei, entschied sich die Brauerei dazu, das Konzept zunächst mithilfe externer Abfüller zu testen - mit Erfolg: Dosen kamen so gut an, dass schnell feststand, in eigene Anlagen zu investieren. "Die Nachfrage war groß und ein Wachstumspotenzial war klar vorhanden - so ließen sich auch die Kosten für eine hochmoderne Anlage rechtfertigen", erklärt Jeff Krum. "Indem wir unser Bier nun auch selbst in Dosen abfüllen und diese verpacken, haben wir nochmals an Flexibilität und Qualität dazugewonnen."

Flexibilität ist gefragt

Deshalb hatte die Brauerei verschiedene Optionen unter die Lupe genommen - und sich schließlich für eine komplette Turnkey-Lösung von Krones entschieden. Zur Anlage gehören ein Füller Volumetic VODM-C mit einer Leistung von 21.000 Dose/h, eine Kurzzeit-Erhitzungsanlage Varioflash B und ein Variopac Pro, der 350 Behälter/min verpackt. Im März 2018 ging diese dann in Betrieb.

Bei der neuen Anlage lag dabei der Fokus mehr auf Flexibilität als auf Geschwindigkeit. Dies liegt vor allem an der großen Vielfalt an Marken und Geschmacksrichtungen, die in bis zu drei verschiedenen Dosengrößen und zwölf unterschiedlichen Verpackungsformaten auf den Markt gehen. ...

