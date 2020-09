Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -29,77 Prozent, der DAX bei -0,42 Prozent und der Dow Jones bei -1,91 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Bisher gab es an einem 15. September 20 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformanceam 15.09. beträgt -0,56%. Der beste 15.09. fand im Jahr 2011 mit 2,49% statt, der schlechteste 15.09. im Jahr 2008 mit -3,65%. Im Vorjahr war am 15.09. kein Handel. Zwei neue Shortpositionen gibt es in der FMA-Datenbank: Datum Holder Aktie ISIN % Grundkap. Schluss Short Day Preis jetzt Aufgelöst 14.09.: Voleon Capital Wienerberger AG AT0000831706 0.49% 23.52 23.52 11.09.: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...