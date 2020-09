Ort des Tages: Accor Sofitel. Fast 600.000 Hotelzimmer, mehr als 200.000 Angestellte und rund 4.000 Hotels - mit diesen Zahlen beeindruckt Accor, einer der größten Hotelbetreiber der Welt. Mit im Sortiment hat das französische Unternehmen alles: von der günstigen Hotelkette Ibis über Mercure, Novotel und den Nobelabsteigen Sofitel und Raffles. In Österreich betreibt man zahlreiche Standorte. Allein in Wien zählen rund 30 Hotels zu Accor. Vom 2 Sterne Ibis Budget in Sankt Marx bis zum Luxushotel Sofitel am Donaukanal mit Blick auf den Stephansdom ist auch hierzulande für jeden was dabei. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den ...

