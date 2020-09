In seinem heutigen Marktüberblick spricht Jürgen Schmitt über die noch mühsamen Versuche, den Markt nach seinem kurzen Einbruch im Tech-Sektor wieder auf den Weg in Richtung der bisherigen Höchststände zu bewegen. Die Umsätze sind eher mau, die Nachrichtenlage bleibt sehr wechselhaft. Mal gibt es positive, mal wieder negative Impulse. Daher muss man auf die Einzelheiten achten. So wirkte sich die Übernahme des Chip-Designers ARM Holdings sowohl auf den Käufer nVidia als auch den Verkäufer Softbank ...

