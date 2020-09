S&P 500: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird! Für den S&P 500 hatte ich in meiner letzten Betrachtung eine kleinere Korrektur in Aussicht gestellt. Im Verlauf dieser Bewegung sollte der Aktienindex maximal bis zur 1.62-Linie bei 3.178 Punkten fallen. Ganz so scharf hat sich die Korrektur dann zum Glück doch nicht eingestellt, auf der anderen Seite ist auch noch nicht aller Tage Abend. Dennoch stelle ich heute eine veränderte Wellenzählung vor. Der Auslöser hierfür ist die Struktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...