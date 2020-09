Tagesausblick für 16.09.: Warten auf Fed-Entscheidung. Bayer und Henkel im Blick!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Robuste Wirtschaftsdaten aus Asien und ein überraschend starker ZEW-Index aus Deutschland gaben den Aktienmärkten heute etwas Auftrieb. Im Bereich von 13.260 Punkten ging dem DAX jedoch erneut die Puste aus. Zum Handelsschluss blieb ein Plus von knapp 0,2 Prozent. Der EuroStoxx50 schnitt marginal besser ab und legte 0,5 Prozent auf 3.330 Punkte zu. Überdurchschnittlich gut entwickelten sich der European Biotech Index und der Global Hydrogen Index. Morgen gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt. Möglicherweise gibt sie den Märkten Impulse.

Am Anleihemarkt gab es derweil kaum Bewegung. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei -0,49 Prozent und die Rendite für vergleichbare US-Papiere lag bei 0,68 Prozent. Ruhig blieb es auch bei den Edelmetallen. Der Goldpreis klebte an der 1.950 US-Dollar-Marke und Silber bei 27 US-Dollar. Palladium erreichte das Level von 1.350 US-Dollar. Die Energiebehörde IEA senkte heute die Nachfrageprognose nach Rohöl. Dennoch ging am Ölmarkt die Bodenbildung weiter. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil konnte Unterstützung bei 39,40 US-Dollar somit erneut verteidigen.

Unternehmen im Fokus

Bayer verkündete eine Lizenzvereinbarung im Krebsbereich mit Systems Oncology. Das kam bei den Marktteilnehmern heute gut an. Die Aktie war mit einem Plus von 2,8 Prozent der größte Gewinner im DAX. Mit einer Zahlung von rund 1,9 Milliarden Euro will Daimler den Rechtsstreit um Verstöße gegen die Abgasregeln in den USA beilegen. Nach dem Höhenflug in den ersten Septembertagen bröckelten die Kursgewinne dennoch ab. HeidelbergCement profitierte heute von positiven Analystenkommentaren. Nach dem Ausbruch über die Widerstandsmarke von 87 Euro zeigt Henkel deutliche Aufwärtsdynamik. Bei den Nebenwerten fielen unter anderem Aixtron und K+S auf. Aixtron stieg zurück über die Marke von EUR 9,50 und deutet damit einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend an. Ein Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend könnte sich auch bei der Aktie von K+S abzeichnen. Beide Titel sollten weiter beobachtet werden.

Apple lädt heute Abend ab 19 Uhr zur Keynote. HeidelbergCement und Merck laden morgen zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine

Europa - Handelsbilanz

USA - Fed-Zinsentscheidung

USA - Einzelhandelsumsatz

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.320/13.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.000/13.060/13.160 Punkte

Der DAX konnte sich im Tagesverlauf von der 61,8%-Retracementlinie bei 13.160 Punkten distanzieren und knackte die 10- und 20-Stunden-Durchschnittsmarke. Zunächst ist noch Luft bis 13.320 Punkte. Weitere nachhaltige Impulse dürften frühestens oberhalb dieser Marke kommen. Bis dahin muss stets mit Rücksetzern auf 13.160 beziehungsweise 13.060 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 02.09.2020 - 15.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.09.2013 - 10.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR03FZ 6,90 11.600 14.000 15.10.2020 DAX HZ22T6 5,56 11.000 13.800 15.10.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.09.2020; 17:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

www.onemarkets.de/cashback

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 16.09.: Warten auf Fed-Entscheidung. Bayer und Henkel im Blick! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).