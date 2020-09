Die Börsen sind aktuell wieder in sehr starker Verfassung. Der Dax konnte zuletzt die 13.000er-Marke überwinden. Auch bei unseren Nebenwerten sieht es gut aus.

Liebe Leserin, lieber Leser,

aktuell sind wir an den Börsen wieder in einer starken Phase. Die Zinsen werden niedrig bleiben, versicherte die Europäische Zentralbank EZB. Damit bleiben auch die Aktien attraktiv, denn die Kurse werden vor allem in den kommenden Monaten nicht nur durch die etwas bessere Konjunktur bestimmt, sondern insbesondere von der Geldflut. Die muss irgendwo untergebracht werden.

Deshalb können Sie auch weiterhin investieren. Der nächste Vorteil: Der Zyklus stimmt.

Im Herbst steigen die Kurse

ISIN: DE0008467416, DE0007203275, US09075V1026, DE000A0TGJ55, DE0007165631

Den vollständigen Artikel lesen ...