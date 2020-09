In den letzten Jahren hat die Diskussion über digitale Zwillinge sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der industriellen Praxis deutlich an Momentum gewonnen. Die erste Definition des digitalen Zwillings ist bereits auf das Jahr 2005 zurückzuführen, als das Mirrored Spaces Model (MSM) vorgestellt wurde [Gri05]. Wie in Abbildung 3 dargestellt, besteht es aus einem realen und einem virtuellen Raum, die miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht das virtuelle Testen von Änderungen vor deren Umsetzung in der Realität. Am Beispiel einer Sondermaschine können somit verschiedene Einbauvarianten diverser Komponenten virtuell geprüft werden, sodass lediglich die optimale Lösung an der realen Maschine umgesetzt wird.

Zusammenspiel von Prozessmodell und Simulation

Basierend auf dem MSM gibt es inzwischen eine Vielzahl an Definitionen für den digitalen Zwilling. Diese teilen zum Großteil das Verständnis über einen sogenannten digitalen Schatten, der Daten beschreibt, die aus dem realen in den virtuellen Raum übertragen werden [BKR+16]. Im Folgenden werden die Sichtweisen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik (WGP) sowie der Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktentwicklung (WiGeP) auf den digitalen Zwilling vorgestellt: Laut der WGP liefert der digitale Zwilling durch das Zusammenspiel von Prozessmodell und Simulation ein annäherungsweise identisches Abbild der Realität [BKR+16]. Diese Definition legt aus Sicht der Produktionstechnik den Fokus auf die Nutzung einer Simulation sowie auf die Kopplung mit dem digitalen Schatten.

Die WiGeP definiert den digitalen Zwilling als "eine digitale Repräsentation einer Produktinstanz oder einer In-stanz eines Produkt-Service-Systems" [SAT+20]. Hierbei wird durch die mehrfache Instanziierung, die der wiederholten Herstellung eines gleichen Produkts in der Realität entspricht, der Produktfokus der Definition deutlich. Dennoch beinhaltet der digitale Zwilling laut der WiGeP auch die Betriebs-, Zustands- und Prozessdaten in Form des digitalen Schattens [SAT+20]. Die Basis des digitalen Zwillings bilden dabei nicht zwingend Simulationsmodelle, sondern auch verhaltensbeschreibende Modelle. So können zum Beispiel trainierte neuronale Netze, die der späteren Datenanalyse dienen, als Grundlage des digitalen Zwillings verwendet werden.

Der digitale Zwilling ermöglicht einen Informationsgewinn für die reale Maschine

Neben den genannten gibt es eine Reihe weiterer Definitionen, die sich zumeist in das Produkt-Prozess-Ressource-Schema (PPR) einordnen lassen [SP96]. Für die grundlegende, allumfassende Definition wird nach dem aktuellen Stand der Technik auf das von Grieves vorgestellte MSM zurückgegriffen [Gri05]. In diesem Artikel wird unter dem digitalen Zwilling ein digitales Abbild einer realen Maschine verstanden, dessen Ausführung einen Informationsgewinn für die reale Maschine ermöglicht und einen Mehrwert für den Anlagenbetreiber generiert. Aus der Perspektive des Anlagen- und Maschinenbaus basieren digitale Zwillinge zumeist auf Simulationsmodellen. Abbildung 3 ordnet hierbei gängige Simulationsarten ihren Einsatzorten zu. Auf Stations- und Linienebene werden demnach Materialfluss-, 3D-Kinematiksimulationen sowie virtuelle Inbetriebnahmen durchgeführt, die als Grundlage der digitalen Zwillinge der Maschinen dienen. Diese ermöglichen somit, auf Basis des physikalischen Simulationsmodells der virtuellen Inbetriebnahme, die Vorhersage des Maschinenverhaltens für vorausschauende Instandhaltung [MRS20]. Auf Linien-ebene können mit den Simulationsmodellen der Materialflusssimulation und den realen Betriebsdaten, dem digitalen Schatten, flexible Fertigungssysteme effizient betrieben werden [SDL+20]. Grundsätzlich sind jedoch digitale Zwillinge auf Basis jeder der genannten Simulationsmethoden auf den unterschiedlichen Ebenen möglich. Für eine Standortbestimmung zum Einsatz der Technologie in der Kunststoffindustrie werden zunächst die Ebenen Produkt und Prozess betrachtet. Auf der Produktebene sind durch Einsatz entsprechender Software digitale Zwillinge der Produkte oder Bauteile seit Jahren Stand der Technik [Bes20].

Einsatz in der Kunststoffindustrie

Auf der Prozessebene scheint derzeit der hauptsächliche Fokus derzeitiger Entwicklungen zu liegen. Ist von einem digitalen Zwilling die Rede, wird aus der Perspektive der Kunststoffindustrie das virtuelle Abbild eines Verarbeitungsprozesses verstanden. Dabei geht es vor allem um das Erfassen und Nutzen von Prozessdaten. Big Data und Data Analytics sind die zentralen Disziplinen, die im Kontext eines digitalen Prozessverständnisses zum Tragen kommen. Wesentliche Realisationsprobleme digitaler Modelle, etwa eines Spritzgieß- oder eines Extrusionsprozesses, bestehen derzeit in der Datenverfügbarkeit und -erfassung [LLR18]. Aber auch lange Rechenzeiten verhindern einen praktischen Einsatz, etwa von physikalisches FEM Prozessmodellen [PGK17, BBK18]. Lösungsansätze und Neuentwicklungen etwa auf Seiten des Anlagenbaus umfassen zum einen die Verfügbarkeit von Daten, etwa über Cloudlösungen, zum anderen den Einsatz von Sensorik und Bildverarbeitung, aber vor allem die Datenanalyse. Während die Ebenen "Produkt" und "Prozess" bereits abgedeckt sind, scheinen digitale Maschinenzwillinge derzeit nicht oder nur kaum im Fokus zu sein. Digitale Maschinenzwillinge sind in der chemischen Industrie bereits in verschiedenen Sparten im Einsatz [Lab+19, Koc19]. In der Kunststoffindustrie sind daher die Rohstoffhersteller gut aufgestellt [NN18b].

Im Maschinen- und Anlagenbau für die Kunststoffindustrie ist das Bild jedoch gemischt. So werden bei Verpackungsmaschinen digitale Anlagenzwillinge bereits eingesetzt. Beispielsweise nutzt das Unternehmen Krones zur Optimierung der Serienfertigung die Software "industrialPhysics" (machineering), um im Rahmen der Produktentwicklung vorab die SPS-Software am digitalen Zwilling testen zu können [NN18c]. Auch in der Zuführtechnik für Verpackungsanlagen wird neben der Simulation für die Optimierung von Abläufen intensiv am Aufbau eines digitalen Maschinenzwillings gearbeitet, jedoch bestehen hinsichtlich durchgängiger und verfügbarer Daten große Herausforderungen [NN20]. Im Bereich des Maschinenbaus von Verarbeitungsmaschinen wie etwa von Spritzguss- oder Extrusionanlagen, gibt es dagegen nur begrenzt Ansätze, die Maschinen- und Anlagentechnik digital ...

