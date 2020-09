"Mit dem Erwerb des TLS-Geschäfts erweitern wir unser Portfolio im 3D-Druck für die industrielle additive Fertigung und positionieren uns in einem technologischen Zukunftsmarkt," so Martin Babilas, Vorstandsvorsitzender von Altana. "Damit setzen wir auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Altana-Strategie, durch gezielte Akquisitionen wertschaffendes Wachstum zu generieren, weiter um."

TLS mit Sitz in Bitterfeld verfügt über 25 Jahre Erfahrung und gilt als einer der international führenden Spezialisten in der Herstellung von qualitativ hochwertigen Metallpulvern für den industriellen 3D-Druck. "Die Expertise des Unternehmens in der Herstellung von Metallpulvern und -legierungen für den metallischen 3D-Druck ergänzt die Stärken von Eckart als Spezialist in der Verdüsung von Metallen", so Dr. ...

