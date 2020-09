Bioaster ist ein Technologie und Innovationszentrum mit Sitz in Lyon, Frankreich, das ein neues Modell entwickelt hat, um den jüngsten Herausforderungen im Bereich der Mikrobiologie zu begegnen. Dazu zählen neben antimikrobiellen Resistenzen die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen. Die Partner kooperieren seit Anfang 2020 und Evotec ist das erste globale Forschungs und Entwicklungsunternehmen, das mit eigenen Mitarbeitern am Bioaster-Standort in Lyon vertreten ist.

Die Kooperationsvereinbarung umfasst neue Forschungsprojekte gegen Infektionskrankheiten und antimikrobielle Resistenzen, durch die potenzielle neue Therapien und Technologien entstehen. Diese Zusammenarbeit hatte bereits durch europäische Forschungsprojekte und das Entwicklungskonsortium ERA4TB (European Regimen Accelerator for Tuberculosis) und GNA NOW (Novel Gram-negative antibiotic now) im Rahmen des AMR-Accelerator-Projekts begonnen, das von der Initiative für innovative Arzneimittel IMI2 unterstützt wurde, um Resistenzen ...

