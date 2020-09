Im vorbörslichen Handel kann sich die Aktie der Deutschen Post an die DAX-Spitze setzen. Der Grund: Starke Zahlen am Dienstagabend vom US-Konkurrenten Fedex.Der florierende Onlinehandel und Paketversand während der Corona-Pandemie haben Fedex +10,72% kräftige Geschäftszuwächse beschert. In den drei Monaten bis Ende August kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 13,5 Prozent auf 19,3 Milliarden ...

